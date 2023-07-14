Совет экономических экспертов ФРГ предостерег ЕС от "гонки субсидий" с США

Страны Евросоюза (ЕС) должны избежать "гонки субсидий" с США, так как она поставит под угрозу благосостояние сообщества. Такое мнение выразили участники Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ в распространенном в пятницу заявлении.

В документе отмечается, что дальнейшее увеличение объема субсидий на развитие "зеленой энергетики" в ЕС в качестве реакции на налоговые льготы для бизнеса в рамках закона о снижении инфляции (IRA) в США может "привести к гонке субсидий". Этого шага "следует избегать", так как он "будет сопряжен с потерей благосостояния и для ЕС, и для США".

Видео дня

Эксперты совета пояснили, что объем стимулирования в рамках американского закона "примерно соответствует" аналогичному плану по развитию зеленой экономики ЕС Green Deal. При этом субсидии США окажут "лишь незначительное макроэкономическое влияние на [позиции компаний] ЕС", сделав более привлекательными для инвестиций лишь отдельные отрасли промышленности. В этих условиях сообществу было бы более целесообразно вместо дальнейшего наращивания субсидий "сделать их более доступными и ускорить процедуру согласования выплат".

Кроме того, ключевым фактором подрыва экономической конкурентоспособности стран ЕС остается "разница в ценах на энергоносители [между Европой и США]", которая "оказывает значительно большее влияние на сравнительную привлекательность ЕС, чем IRA".

Многие европейские политики ранее заявили об обеспокоенности в связи с принятием в США летом 2022 года закона о снижении инфляции. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила в декабре 2022 года опасение, что он может "привести к нечестной конкуренции, закрытию рынков и нарушению критически важных цепочек поставок". Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что некоторые положения IRA "несовместимы с законодательством о международной торговле и не допускают справедливой конкуренции" и призвал американские власти внести изменения в этот закон.