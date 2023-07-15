В Германии заявили о готовности России долго выдерживать санкции

По данным экспертов из Германии, несмотря на ослабление российского рубля, экономика России не впала в рецессию. По их словам, слабый рубль помогает властям, которые могут покрыть дефицит госбюджета за счет продажи сырья. Они объяснили, что доходы от экспорта топлива РФ получает в иностранной валюте. При этом государство выплачивает пенсии, зарплаты и производит расходы внутри страны в рублях.