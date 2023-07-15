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В Германии заявили о готовности России долго выдерживать санкции

Cанкции, принятые Западом в отношении Москвы, не смогли сломить российскую экономику, которая способна годами выдерживать вводимые ограничения. Об этом пишет Der Spiegel.

В Германии заявили о готовности России долго выдерживать санкции
© Nikolay Gyngazov / Global Look Press

По данным экспертов из Германии, несмотря на ослабление российского рубля, экономика России не впала в рецессию. По их словам, слабый рубль помогает властям, которые могут покрыть дефицит госбюджета за счет продажи сырья. Они объяснили, что доходы от экспорта топлива РФ получает в иностранной валюте. При этом государство выплачивает пенсии, зарплаты и производит расходы внутри страны в рублях.

Они пришли к выводу, что из-за устойчивого развития экономики на уровне дефицита бюджета в 3-4 процента страна готова держаться долго.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что веденные западными странами санкции являются платой за свободу и за право быть независимыми.

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