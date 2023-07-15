Британия захотела обязать владельцев российских госактивов раскрыть данные о них

Власти Великобритании хотят обязать владельцев российских государственных активов Банка России, Минфина и Фонда национального благосостояния раскрыть данные о них Казначейству Соединенного Королевства. Об этом заявила чиновник Министерства иностранных дел и международного развития Энн-Мари Тревельян во время дебатов в Парламенте, стенограмма заседания опубликована на его сайте.

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«Такие меры обеспечат большую прозрачность касательно того, где размещены такие активы, и ограничат возможности ухода от санкций», — указала Тревельян.

Чиновница напомнила, что под британские санкции с начала спецоперации на Украине попали 1600 российских компаний и физических лиц. Рестрикции коснулись десяти банков с активами около одного триллиона фунтов стерлингов, а также 130 олигархов, сумма их замороженных активов составила 18 миллиардов фунтов.