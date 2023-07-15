В Италии заявили о невозможности полностью отказаться от российского газа

Европа не сможет полностью отказаться от российского газа, это невозможно. Такого мнения придерживается президент Итало-Российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо, передаёт РИА Новости.

«Россия – достаточно могучий экспортер газа, поэтому полностью отказаться от российских поставок невозможно», - сказал Пелаццо.

По его словам, Россия продолжает поставки газа в Италию, хотя и не в таких объемах как ранее.

Глава торговой палаты отметил, что крупные европейские производители предпочитают российский газ, поскольку он наиболее дешев и выгоден. Существующие «блоки – это временно и они могут меняться».

Пелаццо считает, что коммерческие финансовые структуры сумеют преодолеть все проблемы, а Европа и Россия вернутся к выгодному сотрудничеству.

Он добавил, что Итало-Российская торговая палата прорабатывает механизм, с помощью которого компании из РФ смогут платить в рублях за товары, не попавшие в санкционный список.