В Венгрии предложили не только продлить, но и расширить зерновую сделку

Венгрия выступает не только за продление, но и расширение зерновой сделки по доставке сельхозпродукции с Украины на мировой рынок, поскольку отказ от нее нанесет огромный ущерб всем странам. Об этом министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил в субботу, комментируя ситуацию вокруг зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля.

Надь отметил, что за год действия зерновой сделки "около 1 тыс. морских судов вывезли из трех украинских портов более 30 млн тонн зерна и других сельскохозяйственных грузов, половину из которых составляла кукуруза".

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"Продление действия черноморского зернового соглашения и снятие блокады с [еще] более чем трех [украинских] портов послужило бы как защите интересов европейских стран, так и удовлетворению потребностей развивающихся государств", - сказал глава Минсельхоза в интервью еженедельнику Világgazdaság.

"Крайне важно, чтобы украинская сельскохозяйственная продукция поступала в Африку и на Ближний Восток по традиционным маршрутам. В противном случае ущерб, нанесенный до сих пор рынку зерновых и сельскому хозяйству Евросоюза, увеличится, а отсутствие продовольственной безопасности заставит все больше людей покидать страны третьего мира, что усилит миграционное давление и напряженность", - подчеркнул глава Минсельхоза.

Он сообщил, что во время недавнего визита в Анкару обратился к своему турецкому коллеге Ибрагиму Юмаклы с просьбой способствовать продлению договоренностей о вывозе украинского зерна по Черному морю. Наряду с ООН Турция выступает посредником на переговорах по этому вопросу, поскольку "сохраняет прекрасные отношения с обеими сторонами" конфликта - Украиной и Россией, уточнил Надь. По его словам, в Анкаре он действовал не только от имени Венгрии, но и по поручению Болгарии, Польши, Румынии и Словакии.

Приток дешевого украинского зерна на рынки стран Центральной и Юго-Восточной Европы наносит огромный ущерб их фермерскому хозяйству. Наземные "коридоры солидарности" в ЕС по вывозу зерна с Украины не оправдали ожиданий и не смогли заменить его транспортировку по Черному морю.