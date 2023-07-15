Ни одно судно с удобрениями из России не отправили в рамках зерновой сделки

Россия не отправила ни одного судна с удобрениями за всё время действия зерновой сделки. Об этом заявил в субботу Координационный центр ООН, сообщает РИА Новости.

Представители ООН напомнили, что соглашение от 22 июля 2022 года разрешает экспорт российских удобрений, в том числе аммиака,

«Однако в рамках инициативы ни одного судна с удобрениями отправлено не было», - сообщили в Координационном центре.

В ООН добавили, что им известно, что экспорт удобрений зависит от аммиакопровода Тольятти-Одесса, взорванного 5 июня в Харьковской области.

После данного теракта российский участок трубы был отсечен от украинской части. Он исправен и находится под постоянным контролем.