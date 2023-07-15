Стало известно, почему слабый доллар выгоден Байдену
Резкое падение индекса доллара на прошлой неделе (более 60% прироста с 2021 года) выгодно главе США Джо Байдену, пишет финансовый аналитик Салеха Мохсин в статье для Bloomberg.
Падение индекса, по оценке эксперта, говорит о том, что Федеральная резервная система США смогла обуздать инфляцию и покончить с дороговизной жизни для жителей страны.
Автор статьи отметила, что уровень инфляции в Соединенных Штатах составил 3%, что является самой низкой отметкой за два года. По ее мнению, на этом фоне ФРС сможет прекратить практику ужесточения ставок.
Снижение инфляции, пояснила Мохсин, значительно улучшает экономические перспективы Байдена, который баллотируется на второй срок, позволяет ему записать на свой счет еще одну победу.
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