Стало известно, почему слабый доллар выгоден Байдену

Резкое падение индекса доллара на прошлой неделе (более 60% прироста с 2021 года) выгодно главе США Джо Байдену, пишет финансовый аналитик Салеха Мохсин в статье для Bloomberg.

Падение индекса, по оценке эксперта, говорит о том, что Федеральная резервная система США смогла обуздать инфляцию и покончить с дороговизной жизни для жителей страны.

Автор статьи отметила, что уровень инфляции в Соединенных Штатах составил 3%, что является самой низкой отметкой за два года. По ее мнению, на этом фоне ФРС сможет прекратить практику ужесточения ставок.