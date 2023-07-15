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Пять стран Евросоюза призвали ЕК продлить запрет на ввоз украинского зерна

Пять государств ЕС призвали Еврокомиссию продлить запрет на импорт украинских сельхозпродуктов. Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, передает RT со ссылкой на газету Vilaggazdasag.

Пять стран Евросоюза призвали ЕК продлить запрет на ввоз украинского зерна
© РИА Новости

«У Венгрии общая позиция с Болгарией, Польшей, Румынией и Словакией о том, что Еврокомиссии надо продлить запрет на импорт украинского зерна и после 15 сентября», - сказал Надь.

По его словам, необходимо защитить интересы европейских фермеров. Министр назвал компенсацию, полученную от Евросоюза - 15,93 млн евро - «символической цифрой».

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Надь добавил, что до СВО импорт зерна с Украины в Венгрию составлял 40-50 тысяч тонн в год. В 2023-м ежемесячно поступали уже сотни тысяч тонн. Аналогичная ситуация у других стран. Это едва не разорило местные рынки.

Со 2 мая действуют ограничения Еврокомиссии, запрещающие импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в пять государств ЕС. Запрет действует до середины сентября.

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