Индия и США уведомили ВТО об урегулировании шести торговых споров

Власти Индии и США официально уведомили Всемирную торговую организации (ВТО) об урегулировании шести торговых споров, возникших после ввода Вашингтоном дополнительных тарифов на сталь и алюминий. Об этом во вторник сообщила газета The Financial Express.

О том, что стороны договорились прекратить разбирательства в рамках ВТО, Белый дом сообщил во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон в июне. По данным издания, в понедельник стороны направили в организацию официальные уведомления об этом.

Торговые споры произошли между двумя странами при администрации бывшего президента США Дональда Трампа. В 2018 году США ввели дополнительные тарифы на ввоз стали и алюминия из большинства стран мира, в число которых попала и Индия. В ответ Дели ввел дополнительные пошлины на импорт ряда товаров из США, в том числе продовольствия, как орехи, фрукты, а также мотоциклов и ряда продукции металлургии.