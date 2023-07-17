Спрогнозировано изменение ключевой ставки

Совет директоров Центробанка на заседании 21 июля повысит ключевую ставку на 50 б.п., до 8 процентов годовых. Такой прогноз сделали 23 из 30 участников консенсус-прогноза РБК из российских банков, управляющих и инвестиционных компаний.

Еще трое опрошенных изданием экспертов полагают, что регулятор повысит ставку на 25 б.п., до 7,75 процента, столько же участников консенсус-прогноза ожидают более жесткой позиции регулятора и повышения ставки на 100 б.п., до 8,5 процента. Не исключается сценарий с повышением сразу на 150 б.п., до 9 процентов годовых. Один из опрошенных экспертов не исключает, что ЦБ не изменит ключевую ставку.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России допускает повышение ключевой ставки из-за выросших рисков ускорения инфляции. Однако будет ли оно разовым или это будет целый цикл, зависит от ситуации.