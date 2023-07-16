Spiegel: отказ России от зерновой сделки станет проблемой для Украины

Отказ России от участия в зерновой сделке обернется проблемой для Украины при восстановлении страны. Об этом сообщила немецкий экономист по сельскому хозяйству Беттина Рудлофф.

© EPA / ТАСС

«Это (отказ РФ от зерновой сделки — прим. URA.RU) может стать проблемой для восстановления страны в долгосрочной перспективе», — заявила Рудлофф в беседе со Spiegel.

Она отметила, что при неопределенности в экономике Украины фермеры останутся без работы.

Авторы статьи подчеркнули, что Украина нуждается в денежных средствах от зерновой сделки. Отмечается, что урожай Украины становится меньше из-за заминированных полей и нехватки рабочей силы.

По словам автора статьи, зерновое соглашение имеет символическое значение. Зерновая сделка является сейсмографом шансов на заключение соглашений с Россией.