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Spiegel: отказ России от зерновой сделки станет проблемой для Украины

Отказ России от участия в зерновой сделке обернется проблемой для Украины при восстановлении страны. Об этом сообщила немецкий экономист по сельскому хозяйству Беттина Рудлофф.

Spiegel: отказ России от зерновой сделки станет проблемой для Украины
© EPA / ТАСС

«Это (отказ РФ от зерновой сделки — прим. URA.RU) может стать проблемой для восстановления страны в долгосрочной перспективе», — заявила Рудлофф в беседе со Spiegel.

Она отметила, что при неопределенности в экономике Украины фермеры останутся без работы.

Авторы статьи подчеркнули, что Украина нуждается в денежных средствах от зерновой сделки. Отмечается, что урожай Украины становится меньше из-за заминированных полей и нехватки рабочей силы.

По словам автора статьи, зерновое соглашение имеет символическое значение. Зерновая сделка является сейсмографом шансов на заключение соглашений с Россией.

Россию призвали отказаться от продления зерновой сделки

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Россия продлит зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные ей обязательства, передает «Национальная служба новостей». Накануне в беседе с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой Путин сообщил, что главная задача зерновой сделки — поставки зерна нуждающимся странам — остается нереализованной.

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