Spiegel: отказ России от зерновой сделки станет проблемой для Украины
Отказ России от участия в зерновой сделке обернется проблемой для Украины при восстановлении страны. Об этом сообщила немецкий экономист по сельскому хозяйству Беттина Рудлофф.
«Это (отказ РФ от зерновой сделки — прим. URA.RU) может стать проблемой для восстановления страны в долгосрочной перспективе», — заявила Рудлофф в беседе со Spiegel.
Она отметила, что при неопределенности в экономике Украины фермеры останутся без работы.
Авторы статьи подчеркнули, что Украина нуждается в денежных средствах от зерновой сделки. Отмечается, что урожай Украины становится меньше из-за заминированных полей и нехватки рабочей силы.
По словам автора статьи, зерновое соглашение имеет символическое значение. Зерновая сделка является сейсмографом шансов на заключение соглашений с Россией.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Россия продлит зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные ей обязательства, передает «Национальная служба новостей». Накануне в беседе с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой Путин сообщил, что главная задача зерновой сделки — поставки зерна нуждающимся странам — остается нереализованной.