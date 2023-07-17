Стали известны детали сокращения продаж российской нефти

Россия намерена выполнить обещание сократить экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в августе, а базовым уровнем для снижения станет экспортный график на третий квартал. При этом уже в июле нефтяные компании фактически сократили продажи до требуемых объемов, дополнительно уменьшать добычу не потребуется. Об этом со ссылкой на двух источников пишет «Коммерсантъ».

Изначально экспорт нефти по системе «Транснефти» ожидался на уровне 4,16 миллиона баррелей в сутки, из которых 3 миллиона приходится на поставки через порты Балтики, Новороссийск и дальневосточный Козьмино. В скорректированном графике снижены поставки через Балтику и Новороссийск, а вот объемы, поставляемые через Козьмино, почти не тронуты.

Теперь общий объем поставок по морю планируется на уровне 2,9-3 миллиона баррелей в сутки (в систему «Транснефти» не входят отгрузки с арктических месторождений и Сахалина), а с учетом прокачек по трубопроводам — 4,1 миллиона.

По оценкам Kpler, с начала июля поставки по морю в среднем составили 3,1 миллиона баррелей в сутки, в то время как в июне было 3,4 миллиона, а в мае — 3,9 миллиона.

Собеседники издания в отрасли отмечают, что нефтяники вряд ли станут сокращать добычу, скорее лишние объемы поступят на переработку. Ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) почти завершены, а увеличение выпуска бензина позволит сдержать непрерывный рост цен на топливо. Кроме того, в августе компании в последний раз смогут получить полноценные выплаты в рамках демпферного механизма, после чего субсидии сократятся в два раза.