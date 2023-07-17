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Стали известны детали сокращения продаж российской нефти

Россия намерена выполнить обещание сократить экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в августе, а базовым уровнем для снижения станет экспортный график на третий квартал. При этом уже в июле нефтяные компании фактически сократили продажи до требуемых объемов, дополнительно уменьшать добычу не потребуется. Об этом со ссылкой на двух источников пишет «Коммерсантъ».

Стали известны детали сокращения продаж российской нефти
© ТАСС

Изначально экспорт нефти по системе «Транснефти» ожидался на уровне 4,16 миллиона баррелей в сутки, из которых 3 миллиона приходится на поставки через порты Балтики, Новороссийск и дальневосточный Козьмино. В скорректированном графике снижены поставки через Балтику и Новороссийск, а вот объемы, поставляемые через Козьмино, почти не тронуты.

Теперь общий объем поставок по морю планируется на уровне 2,9-3 миллиона баррелей в сутки (в систему «Транснефти» не входят отгрузки с арктических месторождений и Сахалина), а с учетом прокачек по трубопроводам — 4,1 миллиона.

Поставки российской нефти за рубеж обвалились

По оценкам Kpler, с начала июля поставки по морю в среднем составили 3,1 миллиона баррелей в сутки, в то время как в июне было 3,4 миллиона, а в мае — 3,9 миллиона.

Собеседники издания в отрасли отмечают, что нефтяники вряд ли станут сокращать добычу, скорее лишние объемы поступят на переработку. Ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) почти завершены, а увеличение выпуска бензина позволит сдержать непрерывный рост цен на топливо. Кроме того, в августе компании в последний раз смогут получить полноценные выплаты в рамках демпферного механизма, после чего субсидии сократятся в два раза.

Ранее Центробанк объяснил снижение курса рубля в июне падением доходов от экспорта. Несмотря на рост стоимости основного экспортного сорта Urals падение объемов поставок привело к минимуму нефтегазовых доходов бюджета с февраля этого года. В свою очередь Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты уже отмечал, что в июле отгрузка нефти из западных российских портов резко сократилась.