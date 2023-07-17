В Турции ожидают повышения ключевой ставки до 16,5-17 процента

В скором времени Центральный банк Турции, вероятно, объявит о росте учетной ставки до 16,5-17 процентов. Об этом сообщает газета Hürriyet, передает агентство «Прайм».

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Уточняется, что соответствующее решение будет озвучено по итогам заседания 20 июля. Издание пишет, что регулятор не хочет ставить в затруднительное положение бизнес-сферу. Газета поясняет: повышение процентных ставок – «одно из самых больших препятствий» для инвестиций. Подчеркивается, что в случае отсутствия неожиданных новостей процентная ставка будет находиться в районе 16,5-17 процентов.

Однако издание напоминает о том, что комитет по монетарной политике регулярно рассматривает данные, особенно развитие ситуации в экономике и последствия принятых решений.

В прошлом месяце регулятор Турции анонсировал постепенное ужесточение денежно-кредитной политики до существенного улучшения прогноза по инфляции. Центробанк страны 22 июня поднял ключевую ставку с 8,5% до 15%.