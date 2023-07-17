Названо число финансовых пирамид, обнаруженных в первом полугодии

В России выросло число финансовых пирамид. В первом полугодии 2023 года было обнаружено 1139 субъектов, что демонстрирует рост на 19% к такому же периоду 2022-го, следует из данных Банка России. Информация об этом была опубликована регулятором на официальном сайте.

Во втором квартале текущего года число пирамид в сравнении с первым кварталом года возросло в 1,7 раза, говорится в публикации.

ЦБ отправляет данные обо всех выявленных фактах в уполномоченные органы и организации — правоохранительные органы, ФАС России. Это позволяет пресечь нелегальную деятельность на финансовом рынке.

Отмечается, что в общей сложности в первом полугодии возбудили около 70 дел по уголовным статьям. Кроме того, правоохранительные органы возбудили более 300 административных дел по различным статьям КоАП РФ (в том числе более 200 дел по статье за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов).