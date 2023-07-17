Названо последствие повышения лимита бесплатных переводов
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что увеличение лимита бесплатных переводов до 30 миллионов рублей в месяц коснется операций по реквизитам счета в онлайне и переводы через Систему быстрых платежей (СБП). Как уточнил он, комиссия за переводы по реквизитам карты останется, передает агентство «Прайм».
Парламентарий отметил, что данный законопроект в настоящее время рассматривается Госдумой.
Он также подчеркнул, что Банк России выступил за принятие таких мер. В текущий период при совершении перевода из банка в банк чаще всего необходимо заплатить комиссию. У клиентов всех финансовых организаций есть возможность осуществить перевод денежных средств без комиссии с помощью СБП на сумму до 100 тысяч рублей в месяц.
Если сумма выше, комиссия составит не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тысячи рублей за перевод.
О том, что россиянам позволят отправлять переводы самим себе в другие банки без комиссий на сумму до 30 млн рублей в месяц, сообщили ранее «Известия». Издание сослалось на новую редакцию соответствующего законопроекта.