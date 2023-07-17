$90.12-0.06101.20+0.52

Купюры номиналом в пять и десять рублей начали поступать в оборот

В Москве и Московской области начинают поступать в оборот банкноты номиналом 5 и 10 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Банка России.

Купюры номиналом в пять и десять рублей начали поступать в оборот
© globallookpress.com

Такие банкноты не печатали несколько лет, поэтому их встречали не столь часто, уточняет регулятор. Также отмечается, что «в нулевые годы эти банкноты пользовались спросом, но быстро изнашивались».

В этой связи было принято решение о постепенной их замене на «более долговечные монеты», указал ЦБ. В прошлом году Центробанк решил возобновить печать таких банкнот, заявил регулятор.

Сейчас их дополнительно покрывают защитным лаком – это позволяет увеличить срок их службы, добавил Банк России. В пресс-службе также рассказали, что печать стала более выгодной, чем чеканка монет. В ряде регионов подобные купюры уже активно используют, отметил ЦБ.

30 июня прошлого года заместителем председателя регулятора Сергеем Беловым была представлена новая купюра номиналом 100 рублей.

2
Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости