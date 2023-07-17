Купюры номиналом в пять и десять рублей начали поступать в оборот

В Москве и Московской области начинают поступать в оборот банкноты номиналом 5 и 10 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Банка России.

Такие банкноты не печатали несколько лет, поэтому их встречали не столь часто, уточняет регулятор. Также отмечается, что «в нулевые годы эти банкноты пользовались спросом, но быстро изнашивались».

В этой связи было принято решение о постепенной их замене на «более долговечные монеты», указал ЦБ. В прошлом году Центробанк решил возобновить печать таких банкнот, заявил регулятор.

Сейчас их дополнительно покрывают защитным лаком – это позволяет увеличить срок их службы, добавил Банк России. В пресс-службе также рассказали, что печать стала более выгодной, чем чеканка монет. В ряде регионов подобные купюры уже активно используют, отметил ЦБ.