Ряд стран Европы попросит продлить запрет на импорт украинского зерна

Страны Центральной и Восточной Европы обратятся к ЕС с просьбой продлить запрет на импорт украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции после 15 сентября. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя.

В апреле пять стран Центральной Европы в одностороннем порядке запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии ввести сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Венгрия и Польша считают такое решение недостаточным и добиваются от ЕС продления запрета как минимум до конца года. В то же время пять стран Центральной Европы разрешили транзит украинского зерна по своей территории на мировые рынки.