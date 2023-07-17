Минфин сообщил о повышении экспортной пошлины на нефть

Министерство финансов России сообщило о повышении экспортной пошлины на нефть до 16,9 долларов за тонну в августе. Это рекордный уровень за 2023 год. Об этом сообщает РБК.

«Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 августа 2023 года повысится на 1,3 доллара и составит 16,9 долларов за тонну», – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в этом же месяце Россия планирует сократить общий экспорт нефти.

Отмечается, что пошлина за июль равнялась 15,6 долларам за тонну. Этот показатель зависит от цены на нефть. Повышение пошлины обычно происходит из-за того, что повышение цены на нефть выпадает на тот период, который предшествует месяцу установки пошлины.