Специалисты предположили, как мораторий Индии на экспорт риса повлияет на россиян

Индия, крупнейший в мире поставщик риса, рассматривает вопрос о запрете экспорта всех сортов риса, за исключением басмати, сообщили источники Bloomberg, знакомые с этим вопросом. «Известия» рассказали, что в случае введения запрета в первую очередь пострадают страны Юго-Восточной Азии и Индокитая, а на России мораторий не отразится.

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Планы Индии по ограничению поставок связаны с ростом внутренних цен. Власти хотят избежать увеличения инфляции. В 2023 году розничная стоимость риса в Дели выросла примерно на 15 процентов, в среднем по стране - на восемь процентов. Связано это с гибелью части урожая из-за экстремальных погодных условий.

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Индийский мораторий может привести к росту и без того высоких мировых цен на рис по мере возвращения разрушительного климатического явления Эль-Ниньо, сопровождающегося ростом температур, лесными пожарами, низким уровнем производства в сельском хозяйстве и рыболовстве, наводнениями, ураганами и эпидемиями.

Доля Индии в мировой торговле рисом составляет около 40 процентов. Управляющий партнер Центра правовой поддержки внешнеэкономической деятельности «ПравоВЭД» рассказал «Известиям», что запрет на экспорт индийского риса сильнее всего ударит по Камбодже, Лаосу, Бангладеш и Филиппинам, которые являются лидерами по потреблению риса.

Эксперт Минсельхоза России Ринат Резванов отметил, что Индия действует не в ущерб собственным интересам, вводя мораторий. Центральное место в структуре ее экспорта занимает рис басмати - один из лучших сортов в мире. На индийский басмати приходится примерно 85 процентов мирового экспорта, поставки этого сорта за рубеж запрещать не планируют.

Опрошенные «Известиями» эксперты подчеркнули, что на России запрет экспорта риса не отразится, так как страна полностью обеспечивает себя этой культурой. Производство российского риса сосредоточено в Краснодарском крае.

В 2022 году урожай риса в России составил 923 тысячи тонн, в 2023-м на Кубани ожидается увеличение посевов до 110 тысяч гектаров.