В Минфине обещали не сокращать расходы бюджета на социальную сферу

Фронтальное сокращение на 10%, которое было ранее анонсировано Министерством финансов, не коснется выплат пенсий и пособий, а также расходов государства на оборону. Об этом в беседе с aif.ru заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Естественно, под фронтальное сокращение не попадут расходы, необходимые для фронта, для победы. Эти статьи расходов бюджета отнесены к защищенным», — указал он.

Силуанов отметил, что перераспределение 10% расходов на новые мероприятия «не так уж и страшно». Он подчеркнул, что объем расходной части бюджета составляет чуть более 29 трлн рублей, и к статьям, которые попадают под сокращение, отнесено 4,5 трлн рублей.