Российские власти приготовились к фронтальному сокращению расходов

Правительство России одобрило предложение Минфина по фронтальному сокращению расходов незащищенных статей бюджета в 2024 году. По предварительным оценкам, урезание трат позволит властям сэкономить порядка 450 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на источник, близкий к кабинету министров, и федерального чиновника пишут «Ведомости».

Несмотря на то, что в Бюджетном кодексе нет определения защищенных статей, термин часто употребляют в обсуждении бюджета, в том числе в официальных документах. Чаще всего под ними подразумевают статьи, которые связаны с исполнением социальных обязательств (пенсии, зарплаты, пособия), военные расходы и траты на госбезопасность.

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Возможна и более широкая трактовка — например, расходы на национальные проекты, реализацию посланий президента и остальные социально-экономические меры правительства. В этом случае количество статей для секвестра заметно сократится.

Собеседник издания уточнил, что в обсуждении сокращения расходов в первую очередь фигурировали статьи, у которых не было финансовых обоснований и расчетов. Какие именно расходы предлагается снижать, он не уточнил.

В свою очередь в Минфине рассказали, что итоговая сумма оптимизации и ее детали еще будут уточняться. Финальное видение секвестра зависит от решений, которые примут министерства и ведомства вместе с курирующими их вице-премьерами.

Впервые о намерении Минфина начать сокращение расходов стало известно две недели назад. Предложение на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам представил глава ведомства Антон Силуанов. Он объяснил его растущим разрывом между доходами и расходами бюджета, причем, как утверждает присутствовавший на заседании чиновник, в расчетах не были учтены серьезно ослабевший рубль и новые социальные траты, на которых настаивает президент страны Владимир Путин.