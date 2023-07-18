В ООН сообщили о фактической остановке зерновой сделки

Ни одно судно не движется в данный момент в рамках зерновой сделки — ни на Украину, ни из украинских портов, заявил координатор ООН по черноморской зерновой инициативе Исмини Палла, передает ТАСС.

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«Никакие суда сейчас не двигаются в сторону Украины или из ее черноморских портов в контексте зерновой инициативы, учитывая то, что она вчера была прекращена», — заявил Палла.

Координатор ООН добавил, что делегация организации будет оставаться в Стамбуле до новых консультаций, если они потребуются.

Ранее Анкара получила обращение Киева с предложением продолжить зерновую сделку без участия РФ, координирует вопрос с ООН.