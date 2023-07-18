Решение Центробанка России выпустить новые банкноты позволит обновить денежную массу и сократить издержки. Об этом заявила «Известиям» финансовый эксперт, инвестор Ксения Аверс.

«Купюры нового образца с добавлением пластика, поэтому служат дольше», — пояснила она.

При этом эксперт объяснила экономией и печать Банком России пятирублевых купюр вместо монет. По ее словам, таким образом удается сократить расходы, так как себестоимость металлической монеты дороже.

Напомним, что в 2012 году Центробанк России заявил о планах к 2025 году полностью модернизировать банкноты шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей.