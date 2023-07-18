Выпуск новых бумажных рублей объяснили сокращением издержек
Решение Центробанка России выпустить новые банкноты позволит обновить денежную массу и сократить издержки. Об этом заявила «Известиям» финансовый эксперт, инвестор Ксения Аверс.
«Купюры нового образца с добавлением пластика, поэтому служат дольше», — пояснила она.
При этом эксперт объяснила экономией и печать Банком России пятирублевых купюр вместо монет. По ее словам, таким образом удается сократить расходы, так как себестоимость металлической монеты дороже.
Напомним, что в 2012 году Центробанк России заявил о планах к 2025 году полностью модернизировать банкноты шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей.
При этом в пресс-службе ЦБ отмечали, что купюры номиналом пять рублей не печатались несколько лет, поскольку из-за быстрого изнашивания их решили заменить на более долговечные монеты. Теперь же печать наоборот стала выгоднее. Проблему с износом купюр решили с помощью дополнительного покрытия защитным лаком.