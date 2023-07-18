Песков: Россия готова бесплатно заместить поставки зерна с Украины

Россия по-прежнему готова бесплатно заместить поставку украинского зерна для нуждающихся стран после выхода из зерновой сделки, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно", - ответил представитель Кремля на вопрос ТАСС, сохраняется ли позиция Москвы о готовности поддержать нуждающиеся страны и бесплатно заместить поставку украинского зерна, о которой ранее говорил глава государства Владимир Путин.

"Конечно, Россия здесь свою позицию сохраняет", - подчеркнул Песков.



"К нашему общему сожалению, речь идет о достаточно небольших количествах, ибо от зерновой сделки беднейшие страны Африки получили меньше всего и меньше всех", - констатировал он.

Представитель Кремля сообщил, что тема поставок зерна из России в Африку будет обсуждаться на предстоящем в конце июля в Санкт-Петербурге саммите.

"Мы находимся в контакте с нашими африканскими партнерами, эти контакты продолжатся на саммите в Санкт-Петербурге, мы готовимся и ждем их", - сказал Песков, говоря о поставках зерна из РФ в нуждающиеся страны после выхода из зерновой сделки. По мнению пресс-секретаря российского лидера, на петербургском саммите Россия - Африка "будет возможность обсудить всю эту проблематику".

О зерновой сделке

Путин неоднократно говорил о том, что по зерновой сделке большая часть украинского зерна, вопреки договоренностям, идет во вполне благополучные страны Евросоюза, Украина получает от его продажи валютную выручку, а в страны Африки почти ничего из украинского зерна не доходит.