Дерипаска объяснил проблемы российской экономики на примере США

В России уже 15 лет идет эксперимент по созданию госкапитализма, его печальные последствия видны невооруженным глазом, поэтому пора осознать результат и сменить вектор. К этому в своем Telegram-канале призвал миллиардер Олег Дерипаска.

В своем посте он прокомментировал отрывок передачи на телеканале Fox, где историк и политолог Виктор Дэвис Хэнсон оценивал последствия движения США в сторону госкапитализма при президенте Джо Байдене. По словам Дерипаски, даже робкие попытки Вашингтона проводить подобную политику показывают, насколько она отбрасывает экономику и общество назад.

Этого примера, по мнению Дерипаски, достаточно, чтобы забыть о такой порочной практике.

«Пришло время перевернуть страницу и начать новую нормальную жизнь в государстве, которое будет жить по закону, а не по понятиям, с действующими институтами и свободной рыночной экономикой», — высказался о проблемах России он.

Миллиардер не первый раз выступает против госкапитализма. В декабре 2022 года он отмечал, что поворот к нему начался в 2008-2012 годы под предлогом преодоления проблем, возникших из-за мирового финансового кризиса. Тогда Дерипаска подчеркнул, что к 2022 году Россия утратила все достижения начала века, а продолжать такую политику губительно.