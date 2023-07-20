ЦБ Турции вновь повысил ключевую ставку
Комитет по денежно-кредитной политике (ДКП) Центрального банка Турции принял решение вновь повысить ключевую ставку – однако на этот раз не так значительно – с 15% до 17,5%, говорится в пресс-релизе регулятора. До этого ЦБ поднял ставку почти вдвое – с 8,5% до 15%. Это было первое решение новой главы ЦБ Хафизе Гайе Эркан в ее должности. Последний раз ЦБ Турции повышал ставку весной 2021 года — до 19%, после чего регулятор только понижал ставку или делал паузы в своих решениях.
Регулятор предупредил о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики «по мере необходимости, своевременно и постепенно, пока не будет достигнуто значительное улучшение прогноза инфляции». «Хотя глобальная инфляция снижается, она остается выше долгосрочных средних показателей и целей центральных банков. В результате многие центральные банки продолжают процесс ужесточения денежно-кредитной политики», — говорится в сообщении турецкого регулятора.
Помимо повышения ключевой ставки комитет принял решения о количественном и выборочном ужесточении кредитования для поддержки курса лиры, говорится в сообщении. Показатели инфляции будут тщательно отслеживаться, ЦБ обещает продолжать «решительно использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты» для обеспечения стабильности цен. Инфляция по итогам июня составила 38,2%.