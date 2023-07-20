ЦБ Турции вновь повысил ключевую ставку

Комитет по денежно-кредитной политике (ДКП) Центрального банка Турции принял решение вновь повысить ключевую ставку – однако на этот раз не так значительно – с 15% до 17,5%, говорится в пресс-релизе регулятора. До этого ЦБ поднял ставку почти вдвое – с 8,5% до 15%. Это было первое решение новой главы ЦБ Хафизе Гайе Эркан в ее должности. Последний раз ЦБ Турции повышал ставку весной 2021 года — до 19%, после чего регулятор только понижал ставку или делал паузы в своих решениях.