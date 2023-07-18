США поддержат сельское хозяйство Украины

США выделяют Украине дополнительно $250 млн на поддержку сельского хозяйства после решения РФ по зерновой сделке, говорится в заявлении Агентства по международному развитию страны (USAID). Отмечается, что эти средства пойдут и на поддержку малого и среднего бизнеса.

Соединенные Штаты через инициативу по сельскохозяйственной устойчивости Украины предоставляют дополнительно 250 миллионов долларов на помощь сельскохозяйственному сектору Украины, — сообщили в агентстве.

Ранее США предоставили Украине на эти цели $100 млн.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что зерновая сделка прекратила свое действие. По его словам, Москва готова рассмотреть возможность возвращения к договоренностям в том случае, если требования российской стороны будут выполнены, чего сделано так и не было.