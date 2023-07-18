Страны Балтии назвали сроки отключения от российской энергосистемы

Прибалтийские государства Эстония и Литва поставили перед собой цель отключиться от российской энергосистемы в начале 2025 года, сообщает Reuters.

"В качестве компромисса мы соглашаемся приблизить этот крайний срок на год. Итак, уходим в начале 2025 года", - заявила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас.

По ее словам, Литва хочет сделать это быстрее. Однако Эстония заплатит за это самую высокую цену с точки зрения стоимости и рисков отключения электроэнергии.

Литовский оператор электросетей Litgrid указал, что продолжит лоббировать Эстонию и Латвию с целью скорейшего перехода, но последует графику эстонской стороны, если Таллин будет твердо стоять на своем.