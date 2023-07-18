США не смогли продать захваченную иранскую нефть

СМИ: США не смогли выставить на аукцион захваченную иранскую нефть
Американские компании выступили против продажи на аукционе нефти, находящейся на борту захваченного властями США греческого танкера. Об этом пишет обозреватель Ян Тэлли в статье для Wall Street Journal.
Автор статьи напомнил, что в апреле 2023 года Минюст США задержал греческий танкер Suez Rajan с иранской сырой нефтью, предназначенной для Китая.
Федеральная прокуратура США планировала выставить нефть на аукцион, но действиям ведомства воспротивились американские лихтерные компании.
Представители компаний заявили, что отказываются разгружать танкер, так как опасаются жесткий действий со стороны Ирана.
По мнению обозревателя, эта история отчетливо показала, что Соединенные Штаты постоянно сталкиваются с трудностями при попытках реализации ограничительных мер против Тегерана.