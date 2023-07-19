СМИ: США готовят санкции против Киргизии из-за экспорта в Россию

В Белом доме готовят экономические рестрикции против Киргизии, чтобы вынудить её прекратить якобы осуществляющийся экспорт в Россию подсанкционных товаров.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

«Администрация Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить эту торговлю», — говорится в материалах издания.

Предполагается, что о мерах принуждения могут объявить на этой неделе.

ЕС отказался впускать на свою территорию грузовики с российскими прицепами и нефтяные танкеры, которые нарушают энергетические ограничения против Москвы.