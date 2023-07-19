В слабом рубле заметили угрозу российской экономике

Текущее ослабление рубля до минимума за 15 месяцев делает возможной остановку роста российской экономики, который с начала года превосходил ожидания аналитиков. Об этом говорится в июльском «Анализе макроэкономических тенденций» Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), на который ссылается «Коммерсантъ».

Такой вывод эксперты центра делают на основании структуры конечного спроса в первом квартале года. В этот период на позитивные прогнозы влияли не только рекордное по вкладу в ВВП государственное потребление, но и резкий рост запасов у предприятий одновременно с тем, что потребление домохозяйств прекратило снижаться.

Заметное падение курса рубля угрожает обоим факторам. Еще в апреле опросы промышленных компаний, проведенные Институтом Гайдара, показали, что сильная национальная валюта стимулирует рост закупок машин и оборудования (так ответили 60 процентов, противоположным образом — 4 процента) и снижает себестоимость выпуска (71 процент).

Вместе с тем стабилизация доходов, снижение инфляции, рост кредитования и отложенный спрос способствовали тому, что граждане постепенно отходили от сберегательной модели поведения. А инвестиционный спрос в апреле-мае и вовсе вырос до исторических максимумов, хотя заметная его часть все-таки создавалась государством.

Дестабилизация ситуации на валютном рынке уже привела к повышенному потреблению в первые недели июля — граждане стараются купить товары, пока они не подорожали, чтобы потом остановить расходы. Соответственно, такое поведение само по себе провоцирует инфляцию, а та угрожает доходам предприятий и инвестиционной активности.