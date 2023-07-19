Запад предостерегли от передачи российских активов Украине

Передача российских активов Украине в одностороннем порядке создаст опасный прецедент и принесет больше проблем, чем решит. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Российские активы были заблокированы западными странами после начала Россией спецоперации на Украине. Под заморозку попали в том числе и золотовалютные резервы Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Брюссель стремится конфисковать российские активы. Однако, как уточнила она, «юридически это непросто» и предстоит много работы. А лидеры европейских стран сообщили о намерении передать эти деньги на восстановление Украины.

Сторонники передачи российских активов Украине уверены, что это оправдано и поможет восстановить инфраструктуру страны, стабилизировать экономику и стимулировать возвращение беженцев. Однако передача этих активов Киеву «на данном этапе создаст больше проблем, чем решит», отмечает агентство.

«Прямой захват российских активов будут оспаривать такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, ни одна из которых не поддержала ноябрьскую резолюцию ООН, призывающую Россию выплатить деньги Украине», - уверены журналисты.

Также в статье подчеркивается, что такое решение «создало бы тревожный юридический прецедент», так как США и Европа рискуют подорвать нормы современной экономики и глобальной торговой системы, а также дало бы правительствам других стран повод для принятия карательных мер против интересов Запада.