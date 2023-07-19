Россия 18 июля вышла из зерновой сделки, заявив, что данные ей гарантии так и не были реализованы. Западные СМИ считают, что немедленных последствий для глобального рынка это решение не повлечет, а позже сделка может возобновиться в результате «теневой игры» лидеров России и Турции.

Французская газета Le Monde пишет, что на этот раз турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану не удалось убедить российского лидера продлить соглашение, «срежиссированное Анкарой летом 2022 года». По версии издания, пока в северном полушарии идет сбор урожая, приостановка сделки, позволявшей экспортировать 33 миллиона тонн зерновых, не должна повлечь немедленных последствий. Но со временем это грозит инфляционным давлением на мировых рынках.

В правительстве Канады заявили, что Россия «превращает голод в оружие», выходя из зерновой сделки, отмечает британская газета The Guardian. Канада призвала Россию «немедленно возобновить свое участие в соглашении, чтобы избежать дальнейших потрясений для глобальных продовольственных систем».

Американский телеканал CNN подчеркивает, что выход России из сделки грозит стремительным ростом цен в супермаркетах в западных странах и представляет собой политический риск для президента США Джо Байдена, который приступает к предвыборной кампании. Байден «вряд ли может позволить себе возвращение высокой инфляции, которая преследовала американских потребителей на пике прошлого года».

По версии CNN, отказ России от сделки также может представлять собой «последний шахматный ход в теневой двойной игре», которую ведут Путин и Эрдоган. Эрдоган завоевал авторитет и благодарность своих коллег по НАТО и развивающихся стран, выступив посредником по зерну.

Однако в последние дни «он разозлил Россию», пойдя на сближение с западными странами на саммите НАТО, считает телеканал. Эрдоган «ловко разыгрывает карты для усиления своего влияния и влияния Турции», к примеру, в понедельник он назвал Путина своим другом и предположил, что российский лидер захочет сохранить «гуманитарный мост» для зерна. Если Эрдогану удастся каким-то образом добиться возвращения к сделке, он сможет снова укрепить место Турции в ряду великих держав «и сделает одолжение западным лидерам, опасающимся всплеска инфляции».

Срок действия зерновой сделки России и Украины истек 17 июля. В последний раз она продлевалась в мае - на два месяца.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил 17 июля, что действие зерновой сделки фактически прекратилось из-за невыполнения российских условий. В МИД РФ 18 июля уведомили все стороны сделки о выходе России из нее.