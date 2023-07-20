«Черный рынок не убить»: аналитик о проверках операций с драгметаллами

Законопроект о дополнительным проверках банками операций с драгметаллами и камнями, который разрабатывают Минфин и Росфинмониторинг, может быть связан с попытками усилить контроль над денежным оборотом в России в связи с возможным появлением новых схем сокрытия доходов, считает эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. Комментируя ситуацию «360», аналитик уточнил, что «черный рынок золота не убить до конца». По его словам, ужесточение проверок связано в первую очередь с оборотом наличности, которой также считаются слитки и золотые монеты.

«Думаю, речь может идти об усилении того контроля, который есть уже сейчас. Через драгоценные металлы идет большой оборот черной наличности, которую могут использовать для ухода от налогов или каких-то схем», — пояснил эксперт.

По словам Голубовского, небольшие банки могут подходить недобросовестно к подобным операциям. В таких схемах обычно задействованы юридические лица: сначала проводится сделка по продаже или оформлению кредита для покупки золота, которое по факту остается в ломбарде, подчеркнул эксперт.

Голубовский добавил, что целесообразность данного законопроекта пока оценить нельзя. Он отметил, что банкам потребуются новые сотрудники, а сами сделки с драгметаллами легко заметны в банковской системе. Аналитик уточнил, что сам рынок золота не настолько велик. Эксперт пояснил, что закон могут принять уже к осени, но затронет он крупных игроков теневого рынка, а не простых граждан.

«Стоит ли проверять обороты — это вопрос к господину Мишустину, насколько можно дешево все это организовать. Налоговая инспекция у нас хорошо автоматизирована, хорошо общается с банками в вопросе обмена данными. Но это вопрос к специалистам», — заключил Голубовский.