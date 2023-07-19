Дания решила отменить избежание двойного налогообложения с РФ

Дания проинформировала Россию о том, что действие конвенции между государствами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество прекратится с 1 января следующего года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов России.

В сообщении говорится, что государство «нотой от 19 июня 2023 года № 27/23 официально уведомило Российскую Федерацию о денонсации конвенции между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Дания об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 08.02.1996 (далее — конвенция) согласно положениям статьи 29 соглашения».

Подчеркивается, что конвенция прекращает свое действие с 2024 года в отношении налогов, взимаемых у источника — по доходам, полученным 1 января или после 1 января 2024 года, а также в отношении других налогов на доходы и налогов на имущество — по налогам, взимаемым в любом налоговом году, начинающемся 1 января или после 1 января 2024 года.