В Кремле прокомментировали возможное сокращение бюджета

«Нет, они являются абсолютным приоритетом. Там есть определенные нюансы в реализации. Тем не менее, никто не отказывается от основного ориентира. Более того, эффективность правительство демонстрирует очень высокую. Эффективность большая. Поэтому все выполняется своим чередом. Есть незащищенные проекты, там можно сэкономить. Абсолютно норммальный процесс», — сказал представитель Кремля.