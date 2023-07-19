$90.69+0.27102.03+0.38

На венесуэльском острове начали принимать карты «Мир»

Посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров рассказал, что на венесуэльском острове Маргарита начали принимать карты российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает РИА Новости.

На венесуэльском острове начали принимать карты «Мир»
© globallookpress.com

Дипломат добавил, что в столице страны - Каракасе - работу карт «Мир» пока тестируют.

Мелик-Багдасаров рассказал, что остров Маргарита «готов принимать и принимает российских туристов».

Маргарита - крупнейший остров Венесуэлы в южной части Карибского моря, один из главных курортов страны. На острове есть два национальных парка и три резервации с фламинго, пеликанами, попугаями и другими птицами.

В марте 2023 года некоторые банки Гаваны начали принимать карты «Мир». В банкоматах этих кредитных организаций деньги с рублевого счета можно снимать в кубинских песо. В июне власти Мьянмы заявили, что страна начнет принимать карты российской платежной системы к концу 2023 года.

2
Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости