На венесуэльском острове начали принимать карты «Мир»

Посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров рассказал, что на венесуэльском острове Маргарита начали принимать карты российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат добавил, что в столице страны - Каракасе - работу карт «Мир» пока тестируют.

Мелик-Багдасаров рассказал, что остров Маргарита «готов принимать и принимает российских туристов».

Маргарита - крупнейший остров Венесуэлы в южной части Карибского моря, один из главных курортов страны. На острове есть два национальных парка и три резервации с фламинго, пеликанами, попугаями и другими птицами.