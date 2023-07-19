Что нужно знать о цифровом рубле

Базовый закон для введения цифрового рубля был одобрен Советом Федерации. РИА Новости рассказало, что следует знать о новой форме российской валюты.

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Подчеркивается, что эмитировать ее будет Центробанк, а у россиян появится возможность выбирать, использовать цифровой рубль или традиционные наличные и безналичные формы национальной валюты.

В России готовятся приступить к тестированию цифрового рубля в августе. С 2025 года ожидается выпуск для широкого круга, уточняет агентство.

Также подчеркивается, что проект предусматривает возможность иметь только один кошелек в цифровых рублях. Однако у граждан или юрлиц будет доступ к этим средствам через любой банк.

Кроме того, отмечается, что россияне смогут использовать кошелек с цифровыми рублями без доступа к Интернету.

Перевести в цифровой формат можно будет до 300 тысяч рублей в месяц, однако внутри самой платформы цифрового рубля лимиты будут отсутствовать.

Граждане смогут бесплатно проводить операции с цифровым рублем, а магазины должны будут платить комиссию, которая составит не более 0,3%.

Агентство также обращает внимание на то, что россияне не смогут заработать на цифровых рублях, поскольку на средства в кошельках проценты начислять не будут.