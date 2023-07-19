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Французский депутат Бюиссон назвал последствия санкций против РФ катастрофой для Европы

Санкции против России были глупым решением, ограничения привели к энергетическому кризису в Европе и стали катастрофой для ее экономики, заявил депутат нижней палаты парламента Франции от ультраправой партии «Национальное объединение» Жером Бюиссон. Его слова приводит ТАСС.

Во Франции заявили, что антироссийские санкции привели к катастрофе в экономике Европы
© Газета.Ru

«Энергетические санкции против России стали причиной энергокризиса на Европейском континенте. Это был глупый выбор, повлекший за собой катастрофические последствия в экономике», — отметил депутат.

СМИ писали, что санкции против России привели к росту цен на газ в Европе и проблемам в ее экономике. В частности, Бундесбанк предрек рецессию крупнейшей экономике ЕС — Германии. По мнению немецкого Центробанка, по итогам 2023 года экономика ФРГ сократится на 0,3% по сравнению с прошлым годом. Сообщалось, что сложившийся энергокризис обошелся европейским странам в дополнительные €400 млрд, которые были потрачены на покупку топлива. А страх остаться без энергии зимой привел к сокращению потребления газа, а многие компании провели оптимизацию производства. По мнению министра энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби, избежать кризиса энергоресурсов Европе помогла лишь теплая зима. Глава Минэнергетики отметил, что если в 2024 году экономика Евросоюза не стабилизируется, а зима выдастся холодной, «худшее еще впереди».

ЕС ввел санкции против энергетического сектора России в 2022 году на фоне проведения спецоперации. Ограничения в том числе включают запрет на инвестиции в российскую отрасль энергетики и запрет на поставки для нее европейского оборудования, а также эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из РФ.

Ранее Европе предрекли рост цен на газ этой зимой.

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