Во Франции заявили, что антироссийские санкции привели к катастрофе в экономике Европы

СМИ писали, что санкции против России привели к росту цен на газ в Европе и проблемам в ее экономике. В частности, Бундесбанк предрек рецессию крупнейшей экономике ЕС — Германии. По мнению немецкого Центробанка, по итогам 2023 года экономика ФРГ сократится на 0,3% по сравнению с прошлым годом. Сообщалось, что сложившийся энергокризис обошелся европейским странам в дополнительные €400 млрд, которые были потрачены на покупку топлива. А страх остаться без энергии зимой привел к сокращению потребления газа, а многие компании провели оптимизацию производства. По мнению министра энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби, избежать кризиса энергоресурсов Европе помогла лишь теплая зима. Глава Минэнергетики отметил, что если в 2024 году экономика Евросоюза не стабилизируется, а зима выдастся холодной, «худшее еще впереди».