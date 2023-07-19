Глава МИД Германии предложила альтернативу зерновой сделке

«Линии солидарности» Европейского союза (ЕС) являются альтернативой зерновой сделке. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после прекращения действия черноморской инициативы, передает Reuters.

Глава МИД указала, что Берлин поддержит Киев в поиске альтернативных путей экспорта зерна. Она предложила в качестве альтернативы сделке с Москвой «баржи, железнодорожные или автомобильные пути солидарности» Европейского союза.