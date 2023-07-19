Силуанов: расходы бюджета превысят запланированные показатели

Силуанов: расходы бюджета РФ в 2024 году превысят запланированные показатели
Министр финансов РФ Антон Силуанов прокомментировал вопрос о сокращении и перераспределении расходов. Как уточнил министр, согласно предварительным расчетам, расходы бюджета в 2024 году превысят плановые значения в законе о бюджете, передает ТАСС.
Силуанов подчеркнул, что превышение запланированного уровня в 2024 году связано с тем, что в 2023 и 2024 годах увеличились доходы.
«У нас сейчас макроэкономика лучше и видим, что в этом году с доходами будет получше и в следующем году получше. Поэтому и расходы увеличатся. Достаточно существенное (увеличение - прим. ред.) по ненефтегазовым доходам и в этом и в следующем (году - прим. ред.)», - указал министр финансов.
Он также спрогнозировал увеличение доходов бюджета страны в 2023 и 2024 годах. По его словам, значительный рост ожидается по ненефтегазовым доходам.
Ранее сообщалось, что, согласно обзору нефтяного рынка Международного энергетического агентства (МЭА), доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в июне 2023 года сократились в сравнении с маем на $1,5 млрд, или на 11,2%, до $11,8 млрд.