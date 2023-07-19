Силуанов: расходы бюджета превысят запланированные показатели

«У нас сейчас макроэкономика лучше и видим, что в этом году с доходами будет получше и в следующем году получше. Поэтому и расходы увеличатся. Достаточно существенное (увеличение - прим. ред.) по ненефтегазовым доходам и в этом и в следующем (году - прим. ред.)», - указал министр финансов.