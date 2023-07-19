В МВФ оценили последствия прекращения зерновой сделки

Прекращение действия зерновой сделки усугубляет перспективу продовольственной безопасности и может послужить риском для дополнительного роста цен на еду в мире, допустили в Международном валютном фонде. Об этом сообщает РИА Новости.

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По оценке экспертов МВФ, серьезнее всего могут подорожать продукты в странах с низким доходом.

«Это ухудшает перспективу продовольственной безопасности и рискует оказать дополнительное воздействие на глобальную продовольственную инфляцию, особенно для стран с низким доходом», — добавил представитель фонда.

Также в МВФ отметили, что решение прекратить зерновую сделку может сказаться на поставках продовольствия в страны Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии.

«Фонд продолжит внимательно мониторить продолжающиеся события и их влияние на угрозу глобальной продовольственной безопасности», — заключили в МВФ.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ вернется к зерновой сделке при выполнении договоренностей Москвы.

Также МИД России сообщил, что зерновая сделка прекращает функционирование с 18 июля.