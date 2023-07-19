Власти Киргизии усилили экспортный контроль после консультаций с США и ЕС

Власти Киргизии после консультаций с Вашингтоном и Брюсселем по вопросу реэкспорта товаров военного и двойного назначения значительно усилила меры экспортного контроля. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минэкономики республики.

Накануне в западных СМИ появились публикации о том, что США готовят экономические меры против Киргизии с тем, чтобы принудить Бишкек прекратить мнимые нарушения санкционной политики Соединенных Штатов и Европы.

Журналисты отмечали, что решению о введении рестрикций предшествовали десятки «бесплодных визитов» представителей внешнеполитических ведомств США и ЕС.

В пресс-службе пояснили, что после консультаций с дипломатами министерство инициировало соответствующие меры, направленные на усиление экспортного контроля за товарами военного и двойного назначения.

Так, ГТС включила товары этого типа в систему управления рисками, которая не допустит их ввоз в страну без положенных по закону документов.

Кроме того, сотрудники ведомства проводят разъяснительную работу с предпринимателями Киргизии, сообщают им о недопустимости незаконного ввоза и вывоза запрещенных товаров.