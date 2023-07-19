Россия планирует увеличить добычу нефти в Венесуэле

Министр нефти Венесуэлы Педро Рафаэль Тельечеа заявил, что в 2023 году Россия планирует увеличить свою добычу нефти на совместных с его страной проектах. Об этом сообщает ТАСС.

«Добыча на наших пяти совместных компаниях с Россией вырастет. Она уже растет. Есть одна компания, увеличившая добычу на 95% по сравнению с планом», – рассказал он.

Тельечеа также добавил, что он не обсуждал открытие новых проектов во время своей встречи с вице-премьером России Александром Новаком и главой Минэнерго Николаем Шульгиновым .

«Мы только обсудили имеющиеся проекты. Мы изучаем все имеющиеся проекты сейчас. Мы значительно продвинулись, и мы готовимся к работе в октябре в Москве, где мы увидимся со всем правительством и проведем встречи», – уточнил он.

По словам министра, к концу 2023 года Венесуэла планирует увеличить добычу нефти до более чем 1 миллиона б/с, а экспорт на конец года должен будет составить около 60%. Кроме того, Тельечеа рассказал, что объем товарооборота между Россией и Венесуэлой вырос более чем на 40%. Он также отметил, что всё большую роль в торговле между странами играют частные компании.