Киргизия усилила контроль за экспортом после угроз США санкциями

Таможенная служба Кыргызской Республики усилила меры экспортного контроля за товарами двойного назначения, говорится в сообщении Министерства коммерции и экономики республики. Решение было принято «после визита представителей США, ЕС и Великобритании в Кыргызскую Республику в марте-апреле 2023 года».

Из комментариев следует, что компания из Киргизии — «Инвест Импульс» нарушила санкции при импорте беспилотников. Согласно закону, такое оборудование подлежит лицензированию при импорте-экспорте и даже транзите. Однако компаниям не обращалась за получением документов на импорт в 2022 году и понесла ответственность.

Власти республики ужесточили меры, касающиеся ввоза и вывоза продукции двойного назначения, говорится в комментарии. Сообщение властей появилось после того, как The Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников написала о готовящихся мерах в отношении Кыргызстана , который не прекращает торговлю санкционными товарами с Россией. Источники издания заявили, что администрация американского президента Джо Байдена сочла визиты в Бишкек ряда американских и европейских дипломатов «бесплодными». По их словам, принимать эти меры правительство США может начать уже на этой неделе.