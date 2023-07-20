Эксперты объяснили, чем грозит России замедление китайской экономики
Во втором квартале текущего года увеличение ВВП Китая составило 6,3% в сравнении с таким же периодом прошлого года. Примечательно, что показатель значительным образом отстает от прогнозов, которые давали аналитики. «Известия» разбирались, как замедление китайской экономики повлияет на Россию.
Аналитики ряда кредитных организаций называли рост ВВП на 6,8-7,1% наиболее вероятным. Так, статистика, опубликованная властями КНР, оказалась разочаровывающей.
Кроме того, в стране раскрыли другие макроэкономические индикаторы. Речь идет, в частности, о розничных продажах. Картина выглядит не столь оптимистично, указывает издание. Также ситуация с ценами «обстоит не лучшим образом», говорится в публикации.
Эксперты отмечают, что столь негативная динамика может пойти на пользу КНР, если побудит государство прибегнуть к программе экономического стимулирования.
Специалисты также называют рост китайской экономики важной темой для России. Это объясняется тем, что РФ существенно нарастила товарооборот с Китаем. Однако, по их словам, влияние КНР на Россию может быть и опосредованным — через общий спрос в мировой экономике.
По словам руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, Китай является крупнейшим импортером сырья в мире, и ухудшение прогнозов роста его экономики может означать меньший спрос на сырье и товары, которые импортируются из других государств.
Советник генерального директора УК ПСБ Николай Рясков прогнозирует рост объема российского экспорта в Китай, хоть и не столь существенный. Однако это произойдет, если не будут приняты меры по дополнительному стимулированию и снижению долгового бремени китайской строительной отрасли, указал эксперт.
Ранее сообщалось, что товарооборот Китая с Россией за первое полугодие достиг $114,5 млрд, показав рост на 40,6% в сравнении с 2022-м.