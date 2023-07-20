Эксперты объяснили, чем грозит России замедление китайской экономики

Во втором квартале текущего года увеличение ВВП Китая составило 6,3% в сравнении с таким же периодом прошлого года. Примечательно, что показатель значительным образом отстает от прогнозов, которые давали аналитики. «Известия» разбирались, как замедление китайской экономики повлияет на Россию.

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Аналитики ряда кредитных организаций называли рост ВВП на 6,8-7,1% наиболее вероятным. Так, статистика, опубликованная властями КНР, оказалась разочаровывающей.

Кроме того, в стране раскрыли другие макроэкономические индикаторы. Речь идет, в частности, о розничных продажах. Картина выглядит не столь оптимистично, указывает издание. Также ситуация с ценами «обстоит не лучшим образом», говорится в публикации.

Эксперты отмечают, что столь негативная динамика может пойти на пользу КНР, если побудит государство прибегнуть к программе экономического стимулирования.

Специалисты также называют рост китайской экономики важной темой для России. Это объясняется тем, что РФ существенно нарастила товарооборот с Китаем. Однако, по их словам, влияние КНР на Россию может быть и опосредованным — через общий спрос в мировой экономике.

По словам руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, Китай является крупнейшим импортером сырья в мире, и ухудшение прогнозов роста его экономики может означать меньший спрос на сырье и товары, которые импортируются из других государств.

Советник генерального директора УК ПСБ Николай Рясков прогнозирует рост объема российского экспорта в Китай, хоть и не столь существенный. Однако это произойдет, если не будут приняты меры по дополнительному стимулированию и снижению долгового бремени китайской строительной отрасли, указал эксперт.