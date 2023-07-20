Боррель: ЕС придется нарастить ввоз зерна с Украины по суше

Евросоюз после разрыва зерновой сделки будет вынужден нарастить ввоз зерна с Украины по суше, несмотря на призыв пяти сопредельных стран ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна на их рынки. Об этом заявил в четверг глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС.
"Помимо морского маршрута (действовал в рамках зерновой сделки и теперь закрыт - прим. ТАСС), у нас есть линии солидарности (созданные ЕК весной 2022 года речные и сухопутные маршруты для вывоза зерна с Украины в ЕС - прим. ТАСС), которые позволяют нам экспортировать много зерна через порты Черного моря [, принадлежащие странам ЕС]. Это зерно поступает через границы стран - членов ЕС с Украиной. Этот поток должен увеличиться. Если морской маршрут закрыт, мы должны нарастить ввоз зерна, чтобы экспортировать его через наши порты. Нужны большие усилия соседей Украины, им придется сделать больше, открывая границы и упрощая транспортные перевозки", - сказал Боррель.
"Мы сделали уже много, но должны сделать еще больше", - добавил он.
Затоваривание еврорынка
Еврокомиссия была вынуждена согласиться на введение запрета с 2 мая по 15 сентября на импорт украинского зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, поскольку все их хранилища были к этому моменту заполнены, а цены на зерновые продукты на их рынках обвалились из-за потока зерна по линиям солидарности. Сейчас через эти страны разрешен только транзит зерна в другие страны ЕС или на внешние рынки. ЕК изначально была категорически против введения импортных запретов на украинское зерно и пыталась решить проблему выделением целевой помощи восточноевропейским аграриям в примерно €200 млн, однако это не дало результата.
19 июля эти пять стран согласовали общую декларацию о продлении после 15 сентября запрета на ввоз зерна с Украины с сохранением транзита. Как сообщил министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус, на встречу были приглашены главы соответствующих ведомств Украины и Молдавии. По словам Телуса, введенные ранее Еврокомиссией ограничения для четырех видов зерна с Украины принесли хороший эффект, что стало аргументом, чтобы продлить запрет как минимум до конца года.