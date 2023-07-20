Доля евро в расчетах через SWIFT снизилась до минимума с марта 2020 года

Согласно данным межбанковской системы SWIFT, доля евро в международных расчетах упала до 31,25% в июне 2023 года, что является минимумом с марта 2020 года. Об этом пишет агентство «Прайм».

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В мае доля евро в международных расчетах составляла 31,7%, однако уже в июне валюта потеряла 0,45%. Ниже эти значения были только в марте 2020 года – тогда они остановились на уровне 30,84%.

В то же время доля доллара также снизилась на 0,58 процентного пункта и составила 42,02%. При этом юань уверенно растет, его доля составляет 2,77%, достигнув максимального значения с начала 2021 года. За месяц рост составил 0,23%.

Доля британского фунта также увеличилась на 0,41 процентного пункта и достигла максимальной отметки с ноября – 6,88%.