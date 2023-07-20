ЕС продлил действие санкций против России

Евросоюз продлил на шесть месяцев действие санкций против России
Совет ЕС сообщил о продлении на шесть месяцев действия санкций в отношении России, передает ТАСС.
Так, рестрикции будут действовать до конца января 2024 года. Речь идет обо всех экономических ограничениях против РФ.
Как утверждается, соответствующее решение было принято в четверг, 20 июля.
Евросоюзом были введены рестрикции против разных секторов российской экономики в связи с ситуацией на Украине.
23 июня стало известно, что европейскими странами был утвержден 11-й пакет санкций против России. Под него подпали 87 организаций, которые поддерживают Москву.
Депутат Европарламента (ЕП) от Германии Гуннар Бек заявлял, что Европейский союз продолжит свой санкционный курс против России. Он анонсировал разработку 12-го пакета санкций.
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