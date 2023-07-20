ЕС продлил действие санкций против России

Совет ЕС сообщил о продлении на шесть месяцев действия санкций в отношении России, передает ТАСС.

Так, рестрикции будут действовать до конца января 2024 года. Речь идет обо всех экономических ограничениях против РФ.

Как утверждается, соответствующее решение было принято в четверг, 20 июля.

Евросоюзом были введены рестрикции против разных секторов российской экономики в связи с ситуацией на Украине.

23 июня стало известно, что европейскими странами был утвержден 11-й пакет санкций против России. Под него подпали 87 организаций, которые поддерживают Москву.