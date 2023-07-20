В России выявили свыше 15 тысяч нарушений при госзакупках

Пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщила о выявлении за первые шесть месяцев 2023 года 15 815 нарушений при проведении госзакупок, передают «Известия».

Ведомство сравнило данные по первым полугодиям 2022 и 2023 годов. За этот период в 2023-м число жалоб увеличилось на 45% (23 655 в 2023 году и 16 307 в 2022 году).

Подчеркивается, что такая динамика обусловлена тем, что в стране выросло число размещенных закупок. Еще один фактор – значительное сокращение числа возвращенных жалоб (4209 жалоб в 2022-м против 2346 жалоб в 2023-м).

Также отмечается, что в первом полугодии 2023 года обоснованными признали 10 177 жалоб, что составляет 43% от рассмотренных обращений.

Большая часть из них выявлена в части размещения информации в ЕИС с нарушением требований, а также установления ненадлежащих требований к участникам.